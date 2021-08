Gp Stiria Moto3: Garcia-Acosta, duello mondiale (Di domenica 8 agosto 2021) Il GP di Stiria potrebbe valere il mondiale Moto3. Su una pista inizialmente bagnata per poi asciugarsi un poco, Sergio Garcia e Pedro Acosta lottano tra di loro per la prima posizione. È il primo confronto diretto tra i due pretendenti al titolo, e l’esito si decide all’ultimo giro. Sergio cade a due curve dalla fine, e Pedro firma la cinquina stagionale che lo lancia sempre più in vetta. I colori italiani sono difesi da un Romano Fenati super, che batte in volata Jaume Masia per il gradino più basso del podio. Ayumu Sasaki, Darryn Binder, Maximillian Kofler, Ryusei Yamanaka, Yuki Kunii e Adrian “Pitito” ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) Il GP dipotrebbe valere il. Su una pista inizialmente bagnata per poi asciugarsi un poco, Sergioe Pedrolottano tra di loro per la prima posizione. È il primo confronto diretto tra i due pretendenti al titolo, e l’esito si decide all’ultimo giro. Sergio cade a due curve dalla fine, e Pedro firma la cinquina stagionale che lo lancia sempre più in vetta. I colori italiani sono difesi da un Romano Fenati super, che batte in volata Jaume Masia per il gradino più basso del podio. Ayumu Sasaki, Darryn Binder, Maximillian Kofler, Ryusei Yamanaka, Yuki Kunii e Adrian “Pitito” ...

