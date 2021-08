Gp di Stiria a Martin | Bagnaia e Rossi indietro

(Di domenica 8 agosto 2021) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorgeconquista il Gran Premio die ottiene la prima vittoria in carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac Racing, che partiva dalla pole position, resta al comando per tutta la gara e tiene alle sue spalle Joan Mir (Suzuki), secondo a 1?548. Sul podio anche Fabio Quartararo (Yamaha), che si conferma leader del Mondiale, davanti a Brad Binder (KTM) e Takaaki Nakagami (Honda). Giornata complicata per gli italiani, con Peccosolo 11esimo dopo il secondo posto in qualifica, complici tre secondi di penalità. Ancora piùEnea Bastianini (12esimo) e ...

Dopo pochi chilometri si forma un quintetto in vetta , con Miller,, Mir, Quartararo e Zarco, mentre Bagnaia (che monta la hard anteriore rispetto alla media del primo via) non riesce a ...Delusione per il ducatista Jack Miller, caduto a pochi giri dalla fine Jorgesu Ducati del Team Pramac vince il Gran premio di, in Austria. Lo spagnolo del team italiano, alla sua prima vittoria in MotoGp, ha condotto la gara dal primo all'ultimo giro, dopo ...Alle sue spalle Mir e Quartararo, con il francese che nel Mondiale allunga su Zarco. Valentino Rossi chiude al 13° posto ...SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin conquista il Gran Premio di Stiria e ottiene la prima vittoria in carriera in MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac Racing, che partiva dalla po ...