Gli USA vincono il medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 | successo in volata | rimontata la Cina Italia in top-10

(Di domenica 8 agosto 2021) Gli Stati Uniti d’America hanno vinto ilgeneraledi. Ilfinale degli USA era dato per scontato alla vigilia dei Giochi e invece l’affermazione della corazzata a stelle e strisce è arrivata all’ultima giornata, ine in recupero. Gli States sono stati chiamati a una rimonta vertiginosa nei confronti della, partita a razzo in questa rassegna a cinque cerchi e rimasta in testa alla classifica fino a pochi eventi dal terminekermesse sportiva per eccellenza. Gli USA, a un certo ...

Masono stati più forti di tutto a cominciare dal successo in semifinale (nettissimo) contro la Serbia fino a questa finale. Troppa la differenza in campo. Grande organizzazione di gioco. E' ancora oro per gli Stati Uniti nel torneo di basket femminile. Settimo trionfo consecutivo a cinque cerchi per le americane, che battendo 90-75 il Giappone si assicurano il primato di squadra più vincente. Prima vittoria di sempre all'Olimpiade per la nazionale statunitense di volley che in finale liquida 3-0 il Brasile. Per il ct quarto oro olimpico della carriera dopo i tre da giocatore, due nell'indoor e uno nel beach volley.