"Gli ho chiesto di tornare". Bomba-Mara Venier, chi ci sarà i studio a Domenica In (Di domenica 8 agosto 2021) Manca poco più di un mese al via della nuova stagione di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, che tornerà a fare compagnia agli italiani e a mietere ascolti a partire dal 19 settembre. Zia Mara assicura che sarà l'ultima edizione: già aveva accarezzato l'idea di abbandonare al termine da quella che si è conclusa qualche settimana fa. Ma ora, tutti al lavoro sulla prossima Domenica In. E la conduttrice conferma le novità anticipate dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, in occasione della presentazione dei palinsesti. E così la Venier, ospite ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Manca poco più di un mese al via della nuova stagione diIn, il programma condotto dasu Rai 1, che tornerà a fare compagnia agli italiani e a mietere ascolti a partire dal 19 settembre. Ziaassicura chel'ultima edizione: già aveva accarezzato l'idea di abbandonare al termine da quella che si è conclusa qualche settimana fa. Ma ora, tutti al lavoro sulla prossimaIn. E la conduttrice conferma le novità anticipate dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, in occasione della presentazione dei palinsesti. E così la, ospite ...

Advertising

emmabonino : Gli accordi con la #Libia non sono serviti a nulla. Affidare i salvataggi alla sola guardia costiera libica signifi… - officialmaz : Ho chiesto in un tweet quale programma avessero per lo sport i 4 candidati al Governo del Comune di Roma.… - zuler01 : RT @Tremenoventi: Oggi al ristorante uno è entrato, gli hanno chiesto il Green pass e lui “non ce l’ho ma visto che me lo chiedete allora n… - SalaLettura : RT @Giacal4Maurizio: . Se tu fossi stato con me t’avrei chiesto scusa. Oppure aiuto. Invece non c’eri; incredibile come gli altri manchino… - Archifabrizio : RT @Enrico__Costa: Da tre mesi abbiamo chiesto al Mef copia degli atti che dispongono il risarcimento per ingiuste detenzioni. Per capire d… -