Gli auguri romantici del marito a Beatrice di York e gli altri gossip del weekend (Di domenica 8 agosto 2021) «Buon compleanno amore mio. Ti amo con tutto il mio cuore». Edoardo Mapelli Mozzi festeggia con una romantica foto di coppia, rigorosamente in bianco e nero e con mare sullo sfondo, il compleanno della sua Beatrice di York. La primogenita del principe Andrea compie 33 anni, è nata l’8 agosto del 1988, e festeggia in dolce attesa. Il nuovo royal baby dovrebbe nascere in autunno. Leggi su vanityfair (Di domenica 8 agosto 2021) «Buon compleanno amore mio. Ti amo con tutto il mio cuore». Edoardo Mapelli Mozzi festeggia con una romantica foto di coppia, rigorosamente in bianco e nero e con mare sullo sfondo, il compleanno della sua Beatrice di York. La primogenita del principe Andrea compie 33 anni, è nata l’8 agosto del 1988, e festeggia in dolce attesa. Il nuovo royal baby dovrebbe nascere in autunno.

Advertising

SkyTG24 : È uno dei volti più noti della televisione italiana e oggi compie gli anni: tanti auguri Gerry Scotti! ?? - SSLazioeSports : Scusa @CataldiDanilo, volevamo farti gli auguri questa mattina ma serviva tempo per replicare alla perfezione propr… - RDS_official : ??Auguri @ShawnMendes??lasciate gli auguri nei commenti | #RDSauguri - Moreno46744639 : RT @tempoweb: Autogol di #Letta: sommerso di insulti dai militanti #Pd per gli auguri a #Conte #movimento5stelle #giuseppeconte #8agosto #i… - mariodecarlini : RT @tempoweb: Autogol di #Letta: sommerso di insulti dai militanti #Pd per gli auguri a #Conte #movimento5stelle #giuseppeconte #8agosto #i… -