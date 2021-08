Giorgia Duro | vita privata | biografia | lavoro | Instagram e curiosità sulla moglie di Andrea Belotti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 8 agosto 2021) Siete pronti a scoprire qualcosa di piùdi? Se non sapete di chi stiamo parlando vi illuminiamo subito:è ladi, calciatore attualmente in forze al Torino. Non particolarmente amante dei riflettori, laappare raramente in pubblico con il celebre marito: ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è...