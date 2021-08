Ginnastica ritmica | le Farfalle pennellano le Olimpiadi! L’Italia libra sul bronzo | le azzurre fanno 40

(Di domenica 8 agosto 2021)fa cifra tonda alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e chiude in bellezza: 40 medaglie, l’ultima è un bellissimoconquistato dallenel concorso generale per gruppi.dellastrabilia all’Ariake Gymnastics Centre e riesce ad agguantare un meritatissimo posto sul terzo gradino del podio a cinque cerchi, facendo festa ai Giochi per la terza volta nella storia dopo l’argento di Atene 2004 e ildi Londra 2012. Si tratta di un’autentica impresa sportiva firmata dalle ragazze di Emanuela Maccarani, che nell’ultimo lustro hanno ...

Farfalle in volo sul podio. Arriva dallal'ultima medaglia azzurra di questa favolosa Olimpiade giapponese, la quarantesima di una spedizione da record: l'Italia della d.t. Manuela Maccarani è di bronzo alle spalle di Bulgaria e ...arrivato il grande giorno per le ragazze di Emanuela Maccarani dopo il terzo posto nelle eliminatorieL'Italia fa cifra tonda alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e chiude in bellezza: 40 medaglie, l'ultima è un bellissimo bronzo conquistato dalle Farfalle nel concorso generale per gruppi. L'Italia della ginn ...La squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica vince la medaglia di bronzo nella finale All Around dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Le farfalle azzurre – il capitano Alessia Maurelli, Martina C ...