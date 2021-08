Ginnastica ritmica, Italia sul podio alle Olimpiadi per la terza volta. I precedente delle Farfalle. E ai Mondiali… (Di domenica 8 agosto 2021) L’Italia della Ginnastica ritmica ha conquistato la terza medaglia della sua storia alle Olimpiadi: dopo l’argento di Atene 2004 e il bronzo di Londra 2012, le azzurre si sono messe al collo la medaglia di bronzo a Tokyo 2020. L’artefice di questi risultati è sempre stata Emanuela Maccarani, che negli ultimi 25 anni ha costruito una squadra invidiata in tutto il mondo e capace di competere ai massimi livelli. Sono cambiati gli elementi e le generazioni in pedana, eppure le Farfalle hanno sempre saputo volare in alto regalando grandi gioie al Bel Paese. Naturalmente non ci ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) L’dellaha conquistato lamedaglia della sua storia: dopo l’argento di Atene 2004 e il bronzo di Londra 2012, le azzurre si sono messe al collo la medaglia di bronzo a Tokyo 2020. L’artefice di questi risultati è sempre stata Emanuela Maccarani, che negli ultimi 25 anni ha costruito una squadra invidiata in tutto il mondo e capace di competere ai massimi livelli. Sono cambiati gli elementi e le generazioni in pedana, eppure le Farfhanno sempre saputo volare in alto regalando grandi gioie al Bel Paese. Naturalmente non ci ...

