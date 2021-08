Gf Vip 5 | Marialaura De Vitis ha un nuovo fidanzato | la reazione di Paolo Brosio

(Di domenica 8 agosto 2021) In tantissimi non hanno mai creduto alla storia d’amore traDee l’ex gieffino. In tantissimi, anche nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, avevano messo in discussione il loro sentimento, credendo più al giornalista che alla modella. Se, infatti, mettevano poco in dubbio la reale attrazione dinei confronti di, poco erano convinti dalle intenzioni di lei, attirata a loro avviso più dalla popolarità dell’uomo che da altro. Oltre 20 anni di differenza, pochi mesi di relazione, diverse segnalazioni sulla giovane e poi il capolinea non hanno ...

Brosio era stato invitato all'eventoMaster, doveva andarci come amico con, ma quando ha scoperto che c'era anche il cantante ha preferito non presentarsi. 'Paolo è geloso, ma ci siamo ...... ex fidanzata di Paolo Brosio, ha accusato Fabrizio Corona di aver cercato di convincerla a mentire in diretta tv sul suo rapporto con il giornalista ed ex concorrente del GFDe Vitis ...In tantissimi non hanno mai creduto alla storia d'amore tra Marialaura De Vitis e l'ex gieffino Paolo Brosio. In tantissimi, anche nel salotto ...GF Vip, amara scoperta per un ex concorrente: è successo tutto nelle ultime settimane e lui decisamente non l'ha presa bene ...