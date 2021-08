Galaxy Z Flip3 | il riassunto definitivo nella brochure “ufficiale”HDblog it

(Di domenica 8 agosto 2021) Immagini e caratteristiche dello Z Flip, uno dei due pieghevoli di Samsung in arrivo settimana prossima.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy Flip3

L'evento Unpacked si avvicina - 11 agosto, lo ricordiamo - e ormai dei due pieghevoli che Samsung annuncerà in tale occasione sappiamo già tutto o quasi. Oggi ci soffermiamo sul, di recente oggetto di anticipazioni pressoché complete assieme al fratello Z Fold3 che ci hanno permesso di avere un quadro decisamente chiaro di entrambi gli smartphone, sia dal ...... ricredetevi: i colleghi di WinFuture hanno messo le mani sulla scheda tecnica completa di entrambi gli smartphone, ilZ Fold3 e il. Per la maggior parte delle voci non si ...Le specifiche complete del Samsung Galaxy Z Fold 3 insieme alla brochure di vendita sono trapelate prima del lancio dell'11 agosto. Le immagini della brochure confermano che il Samsung Galaxy Z Fold 3 ...L'evento Unpacked si avvicina - 11 agosto, lo ricordiamo - e ormai dei due pieghevoli che Samsung annuncerà in tale occasione sappiamo già tutto o quasi. Oggi ci soffermiamo sul Galaxy Z Flip3, di rec ...