Gaetano Curreri degli Stadio, le prime parole dopo l’infarto: “Anche questo grande figlio di pu***na l’abbiamo sconfitto” (Di domenica 8 agosto 2021) “Anche questo grande figlio di pu***na l’abbiamo sconfitto!”. Inizia così, con una citazione di uno dei pezzi simbolo degli Stadio, il post con cui Gaetano Curreri annuncia ai fan che presto lascerà l’ospedale di Ancona, dove è ricoverato dopo l’infarto che lo ha colpito durante un concerto a San Benedetto del Tronto lo scorso 30 luglio. “Difficile – scrive il leader degli Stadio, autore per tanti altri Big della musica italiana – trovare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) “di!”. Inizia così, con una citazione di uno dei pezzi simbolo, il post con cuiannuncia ai fan che presto lascerà l’ospedale di Ancona, dove è ricoveratoche lo ha colpito durante un concerto a San Benedetto del Tronto lo scorso 30 luglio. “Difficile – scrive il leader, autore per tanti altri Big della musica italiana – trovare ...

Agenzia_Ansa : 'Anche questo 'grande figlio di p...' l'abbiamo sconfitto! Grazie per tutto l'affetto ricevuto'. Così in un post,… - infoitcultura : Gaetano Curreri, il messaggio dall'ospedale: 'Difficile trovare parole per descrivere quanto vi sono grato' - novasocialnews : Gaetano Curreri tranquillizza i fan: 'Sconfitto questo grande figlio di p…' - ApreaManuela : RT @Agenzia_Ansa: 'Anche questo 'grande figlio di p...' l'abbiamo sconfitto! Grazie per tutto l'affetto ricevuto'. Così in un post, citan… - VELOSPORT1960 : Messaggio sui social del cantante degli Stadio, colpito da un infarto una settimana fa -