Frittelle al pomodoro | al forno o fritte | 100% di gusto assicurato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 8 agosto 2021) Lesono sempre un successo, ma avete ma provato quelle al? Morbidissimi e sfiziosi bocconcini che si sciolgono in bocca, fritti per ungoloso, alper una resa più leggera. Noi di Non Solo Riciclo vi spiegheremo passo a passo come procedere a seconda della cottura che preferite adottare per regalare a chi amate una preparazione davvero speciale. Rappresentano un’ottima idea per un aperitivo finger food prima di una cena con gli amici di sempre, ma anche un piatto unico da presentare in famiglia perché regalano tanta gioia e un pieno di energia. Non solo verdura, ma anche ...