(Di domenica 8 agosto 2021) Domenica, intorno alle 14, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato, per una giovaneta per un paio di metri, dall'altezza del secondo rinvio di un monotono della falesia Piccole ...

Advertising

vicenzareport : Giovane freeclimber vola nella palestra di roccia - ilbassanese : Freeclimber vola nella palestra di roccia, ferito anche il compagno -

Ultime Notizie dalla rete : Freeclimber vola

Vicenzareport

Domenica, intorno alle 14, il Soccorso alpino di Schio è stato allertato, per una giovanevolata per un paio di metri, dall'altezza del secondo rinvio di un monotono della falesia Piccole Dolomiti sul Cornetto. Nel tentativo di frenarne la caduta, si era fatto male anche il suo ...Alle 15.30 circa il Soccorso alpino di Schio è stato allertato dalla centrale del Suem, per unvolato nella falesia Piccole Dolomiti sul Cornetto, Sengio Alto. L'uomo, 44 anni, di Santorso, che stava arrampicando con un'amica, ha riportato un probabile trauma alla caviglia finendo a ...Verso le 14 il Soccorso alpino di Schio è stato allertato, per una giovane freeclimber volata per un paio di metri, nella palestra di roccia, dall’altezza del secondo rinvio di un monotono della fales ...