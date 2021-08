Francia: Lilla esordio duro, pareggia 3 - 3 a Metz (Di domenica 8 agosto 2021) Il Lilla campione di Francia ha pareggiato a stento nell'esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3 - 3 sul campo del Metz. Dominato per più di un'ora, il Lilla ha ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021) Ilcampione dihato a stento nell'stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3 - 3 sul campo del. Dominato per più di un'ora, ilha ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Francia: Lilla esordio duro, pareggia 3-3 a Metz: (ANSA) - ROMA, 08 AGO - Il Lilla campione di Fra… - glooit : Francia: Lilla esordio duro, pareggia 3-3 a Metz leggi su Gloo - tormentony : RT @VincyDevi: @FBiasin Se non vincono la Champion hanno fallito perché in Francia ???? già hanno vinto tutto quello che c’era da vincere e n… - VincyDevi : @FBiasin Se non vincono la Champion hanno fallito perché in Francia ???? già hanno vinto tutto quello che c’era da vi… - lilla_lp_so : RT @Daninseries: BATTERE L'INGHILTERRA DI 1 CENTESIMO DI SECONDO: ?? ESSERE SOPRA LA FRANCIA NELLA CLASSIFICA GENERALE: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Lilla Francia: Lilla esordio duro, pareggia 3 - 3 a Metz Il Lilla campione di Francia ha pareggiato a stento nell'esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3 - 3 sul campo del Metz. Dominato per più di un'ora, il Lilla ha ...

Confermati i contatti tra Napoli e Reinildo: la volontà è di giocare in serie A Intanto, Reinildo ha conquistato la Supercoppa di Francia, dopo aver vinto anche la Ligue 1, non più tardi di sei giorni fa: il Lilla ha battuto il Psg 1 - 0. E trascinati dall'entusiasmo, i ...

Francia: Lilla esordio duro, pareggia 3-3 a Metz ANSA Nuova Europa Francia: Lilla esordio duro, pareggia 3-3 a Metz Il Lilla campione di Francia ha pareggiato a stento nell'esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3-3 sul campo del Metz. (ANSA) ...

Calcio: Francia; Lilla esordio duro, pareggia 3-3 a Metz (ANSA) – ROMA, 08 AGO – Il Lilla campione di Francia ha pareggiato a stento nell’esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3-3 sul campo del Metz. Dominato per più d ...

Ilcampione diha pareggiato a stento nell'esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3 - 3 sul campo del Metz. Dominato per più di un'ora, ilha ...Intanto, Reinildo ha conquistato la Supercoppa di, dopo aver vinto anche la Ligue 1, non più tardi di sei giorni fa: ilha battuto il Psg 1 - 0. E trascinati dall'entusiasmo, i ...Il Lilla campione di Francia ha pareggiato a stento nell'esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3-3 sul campo del Metz. (ANSA) ...(ANSA) – ROMA, 08 AGO – Il Lilla campione di Francia ha pareggiato a stento nell’esordio stagionale in Ligue 1, trovando solo al 96' la rete del pareggio per 3-3 sul campo del Metz. Dominato per più d ...