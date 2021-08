Francia, la protesta no vax dilaga: Macron è alle prese con i nuovi 'gilet gialli' del Green pass e trema per le elezioni (Di domenica 8 agosto 2021) E' un' estate complicata quella di Macron . La Francia è alle prese con la quarta ondata dell'epidemia e niente sta andando come si sarebbe aspettato il premier francese. I nuovi ' gilet gialli ' ... Leggi su leggo (Di domenica 8 agosto 2021) E' un' estate complicata quella di. Lacon la quarta ondata dell'epidemia e niente sta andando come si sarebbe aspettato il premier francese. I' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass: quarto weekend di manifestazioni di protesta in Francia. Oppositori oggi in piazza in 150 città #ANSA - alex_antony17 : RT @GuidoDeMartini: ???? PROTESTE IN FRANCIA E ITALIA ???? Anche oggi 7 agosto decine di manifestazioni di protesta nelle principali città fran… - ilrappresentant : RT @NicolaPorro: Tutti d’accordo sul #greenpass? Ecco la cronaca delle manifestazioni di protesta. Con alcuni clamorosi eccessi ?? https://… - MassimoBindi : RT @GuidoDeMartini: ???? PROTESTE IN FRANCIA E ITALIA ???? Anche oggi 7 agosto decine di manifestazioni di protesta nelle principali città fran… - VedeleAngela : RT @NicolaPorro: Tutti d’accordo sul #greenpass? Ecco la cronaca delle manifestazioni di protesta. Con alcuni clamorosi eccessi ?? https://… -