Fortnite | Rift Tour | il concerto di Ariana Grande è stato un evento ' epico'

Eurogamer_it : #Fortnite, ammiriamo insieme #RiftTour, il coloratissimo concerto di Ariana Grande. - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Partecipa al Rift Tour Dai un'occhiata agli orari degli spettacoli nella scheda Rift… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Il Rift Tour sta per iniziare Raduna la squadra, prepara il tuo look da festa e viagg… - FortniteGioco : Scusate, Ariana sta arrivando! Fortnite presenta il tour Rift con @ArianaGrande inizia il 6 agosto alle 18:00 ET… - daniel_fonzy : RT @fortnite_leakk: Ecco le sezioni del Negozio Oggetti di oggi: • Ariana Grande • Bloodsport • In evidenza • Marshmello • Offerte special… -

... ma un qualcosa di totalizzante per lo stesso. Con lei è stato inaugurato il cosiddettoTour, una serie di eventi musicali che saranno organizzati a cadenza regolare nel gioco. Ebbene ...Questo weekend Epic Games ha intenzione di far ballare tutti i giocatori dicon l'attesissimoTour di Ariana Grande ! La star internazionale, infatti, terrà un concerto con più repliche dal 7 al 9 agosto , per permettere a tutti gli appassionati di prendere ...La stessa Ariana Grande ci porta con sé nel suo mondo: colorato e ricco di immagini suggestive. Be Alright. Questo evento organizzato con Ariana Grande non è stato solo una sorta di “concerto virtuale ...Vi raccontiamo la nostra esperienza al concerto di Ariana Grande in Fortnite.. La notte tra il 6 e il 7 agosto ha avuto luogo la prima data delle cinque disponibili per assistere al Rift Tour, una ...