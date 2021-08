Formazioni ufficiali Parma-Inter, amichevole precampionato 2021 (Di domenica 8 agosto 2021) Le Formazioni ufficiali di Parma-Inter, amichevole del precampionato 2021 dei crociati e dei nerazzurri. Per i ducali si tratta della quarta gara del loro precampionato: nei primi tre match hanno perso con Bochum e Sassuolo e sconfitto il Trento. I milanesi, invece, hanno giocato due gare, ottenendo un pareggio con il Lugano (2-2) e un’ampia vittoria contro il Crotone (6-0): questa sarà la prima partita senza Romelu Lukaku, a breve un giocatore del Chelsea. I nerazzurri esordiranno in campionato sabato 21 agosto contro il Genoa, mentre i gialloblù saranno ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Ledideldei crociati e dei nerazzurri. Per i ducali si tratta della quarta gara del loro: nei primi tre match hanno perso con Bochum e Sassuolo e sconfitto il Trento. I milanesi, invece, hanno giocato due gare, ottenendo un pareggio con il Lugano (2-2) e un’ampia vittoria contro il Crotone (6-0): questa sarà la prima partita senza Romelu Lukaku, a breve un giocatore del Chelsea. I nerazzurri esordiranno in campionato sabato 21 agosto contro il Genoa, mentre i gialloblù saranno ...

Advertising

DiMarzio : Le scelte di #Pioli per #RealMadridMilan - sportface2016 : Le formazioni ufficiali di #AZTorino - CalcioNapoli24 : - PianetaMilan : #Amichevole #RealMadridMilan, le formazioni ufficiali: #Giroud titolare - marinabeccuti : Le formazioni ufficiali di Az Alkmaar-Torino, Berisha in porta e in attacco Zaza. Belotti in panchina -