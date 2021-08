Football americano, Campionati Europei 2021: dopo il rinvio di Italia-Francia, chi andrà a sfidare la Svezia? (Di domenica 8 agosto 2021) Il weekend appena concluso doveva vedere lo svolgimento della semifinale del Campionato Europeo di Football americano 2021 tra Italia e Francia. Purtroppo, però, lo stadio Garilli di Piacenza sabato sera è rimasto chiuso, per colpa di diversi casi di positività al Covid-19 all’interno del roster francese. La partita, di conseguenza, è stata rinviata. “L’annullamento della sfida – come riporta un comunicato della FIDAF – oltre a rappresentare un danno enorme per la Federazione, che ha lavorato a lungo e molto duramente per realizzare un evento tanto rilevante, impedirà probabilmente alla ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Il weekend appena concluso doveva vedere lo svolgimento della semifinale del Campionato Europeo ditra. Purtroppo, però, lo stadio Garilli di Piacenza sabato sera è rimasto chiuso, per colpa di diversi casi di positività al Covid-19 all’interno del roster francese. La partita, di conseguenza, è stata rinviata. “L’annullamento della sfida – come riporta un comunicato della FIDAF – oltre a rappresentare un danno enorme per la Federazione, che ha lavorato a lungo e molto duramente per realizzare un evento tanto rilevante, impedirà probabilmente alla ...

