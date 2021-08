(Di domenica 8 agosto 2021) S'intitola «e gli amici suoi» lacinematograficaal grande attore e poeta, in programma all’Anfiteatro, spazio estivo Ultravox: 15 serate a ingresso libero con inizio delle proiezioni alle 22, il tutto in collaborazione con Spazio Alfieri L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: il film postumo «Sogni di gloria» apre la rassegna di film gratis dedicata a Carlo Monni - RiveGaucheCine : RIVE GAUCHE – FILM E CRITICA: 8° Firenze FilmCorti Festival: Interviste alle Giurie di selezione (Film innovativi e… - wordsandmore1 : ? Dal 9 al 23 agosto presso lo spazio Ultravox di Firenze (Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale) Carlo Monni… - RiveGaucheCine : RIVE GAUCHE – FILM E CRITICA: 8° Firenze FilmCorti Festival: Interviste alle Giurie di selezione (Film innovativi e… - RiveGaucheCine : 8° Firenze FilmCorti Festival: Interviste alle Giurie di selezione (Film innovativi e sperimentali). Quattro giurat… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze film

LA NAZIONE

... la trama delLe piacevoli notti - è suddiviso in tre parti ben concatenate tra di loro. Nel ... Mentre l'uomo sta fuggendo incontra il corteo che accompagna l'entrata adel papa Giulio II, ......1973 ben ventisei esemplari del modello GT - 150 per le scene di inseguimento sul fiume neldi ... Federico Di Vita Federico di Vita è nato a Roma e vive aS'intitola «Carlo Monni e gli amici suoi» la rassegna cinematografica dedicata al grande attore e poeta, in programma all’Anfiteatro, spazio estivo Ultravox Firenze: 15 serate a ingresso libero con in ...Uno dei due è riuscito a scappare, l’altro è stato colpito al volto ripetutamente. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso ...