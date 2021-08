Fiorentina, per Vlahovic è pronto il rinnovo con clausola: le ultime (Di domenica 8 agosto 2021) notizie riguardanti il centravanti serbo della viola La Fiorentina non vuole lasciarsi scappare Dusan Vlahovic. Il serbo, finito recentemente nel mirino dell’Inter per il dopo Lukaku, è considerato una pedina incedibile dal club viola, pronto a fare di tutto pur di trattenerlo a Firenze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l’agente dell’attaccante: verrà proposto il rinnovo del contratto con un ricco aumento dell’ingaggio e l’aggiunta della clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) notizie riguardanti il centravanti serbo della viola Lanon vuole lasciarsi scappare Dusan. Il serbo, finito recentemente nel mirino dell’Inter per il dopo Lukaku, è considerato una pedina incedibile dal club viola,a fare di tutto pur di trattenerlo a Firenze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l’agente dell’attaccante: verrà proposto ildel contratto con un ricco aumento dell’ingaggio e l’aggiunta dellarescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

