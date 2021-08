Finiti i lavori di restyling in Duomo ma la piazza è ostaggio del degrado. La zona è anche nel mirino dei vandali (Di domenica 8 agosto 2021) OSIMO - È tornato al suo antico splendore il Duomo di Osimo. Nei giorni scorsi sono state smontate le impalcature che da mesi erano state installate per gli interventi di messa in sicurezza finanziati ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 8 agosto 2021) OSIMO - È tornato al suo antico splendore ildi Osimo. Nei giorni scorsi sono state smontate le impalcature che da mesi erano state installate per gli interventi di messa in sicurezza finanziati ...

Advertising

italmud : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Cantiere di via Montepellegrino diventa un caso, 'lavori finiti ma strada ancora chiusa' (VIDEO) - https… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cantiere di via Montepellegrino diventa un caso, 'lavori finiti ma strada ancora chiusa' (VIDEO) - - StampaAlessandr : Novi Ligure, cantieri negli impianti sportivi: “Lavori finiti ai primi di settembre” - varesenews : A Varese i lavori in via del Cairo sono quasi finiti, da lunedì via libera per i residenti - TravelliSrl : Finiti i lavori di rifacimento di copertura del cantiere 'Olmo' a Bagno a Ripoli... #travellisrl #ristrutturazioni… -