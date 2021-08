Fico “Per M5s nuovo inizio, reddito cittadinanza si può migliorare” (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi sul reddito di cittadinanza “me le aspettavo e credo siano molto importanti perchè il presidente del Consiglio ha detto di condividere l’impianto di base, il concetto del reddito. Il che significa che questa misura può essere ampliata, migliorata, ma non depotenziata. Una questione di civiltà, soprattutto in un momento così difficile delle nostre vite, perchè il reddito di cittadinanza aiuta i più deboli”. Lo dice il Presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista alla Repubblica. “Credo sia proprio sbagliato ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi suldi“me le aspettavo e credo siano molto importanti perchè il presidente del Consiglio ha detto di condividere l’impianto di base, il concetto del. Il che significa che questa misura può essere ampliata, migliorata, ma non depotenziata. Una questione di civiltà, soprattutto in un momento così difficile delle nostre vite, perchè ildiaiuta i più deboli”. Lo dice il Presidente della Camera, Roberto, in un’intervista alla Repubblica. “Credo sia proprio sbagliato ...

