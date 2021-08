Fermato il presunto omicida del 34enne accoltellato a Bergamo (Di domenica 8 agosto 2021) dopo un lite in strada. La vittima un tunisino residente in loco. La vittima è un tunisino di 34 anni, che stava camminando insieme alla moglie, la figlia minorenne e un neonato nel passeggino. Un uomo è stato ucciso a coltellate in centro a Bergamo e il presunto omicida è stato Leggi su periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) dopo un lite in strada. La vittima un tunisino residente in loco. La vittima è un tunisino di 34 anni, che stava camminando insieme alla moglie, la figlia minorenne e un neonato nel passeggino. Un uomo è stato ucciso a coltellate in centro ae ilè stato

Advertising

Agenzia_Ansa : Tunisino accoltellato a morte in strada a Bergamo, fermato il presunto aggressore, è un italiano. All'origine una d… - Oli_oleaster : RT @baffi_francesco: Una notizia che MAI vedremo sui Social di Salvini e Meloni. 'Tunisino accoltellato a morte in strada a Bergamo, ferma… - Stefaniaugo77 : RT @Monicanpl: Omicidio Bergamo, fermato presunto autore. Un italiano è stato fermato per l’omicidio del tunisino 34enne ucciso, oggi pome… - glooit : Bergamo, morto accoltellato mentre passeggia con la sua famiglia: fermato il presunto killer leggi su Gloo… - radiosilvana : RT @baffi_francesco: Una notizia che MAI vedremo sui Social di Salvini e Meloni. 'Tunisino accoltellato a morte in strada a Bergamo, ferma… -