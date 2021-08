Federer fa 40 anni: siamo alla fine di un’era epocale. Tanti auguri Roger! (Di domenica 8 agosto 2021) Avevo sognato un compleanno con una medaglia olimpica al collo (nel sogno era ovviamente d’oro) e poco dopo una festa d’addio al tennis giocato su uno dei campi “di casa” (Basilea o Halle). Parlo di Roger Federer che compie 40 anni. Fare gli auguri al tuo tennista preferito, che ha all’incirca la tua età, è un esercizio difficile. Non solo tifo per lui sin dai tempi in cui portava quel codone così distante dallo stile che lo ha contraddistinto nei quasi 20 anni successivi, ma comprendo gli acciacchi, le sofferenze e i calcoli che la carta d’identità ti costringe a fare. Nella realtà alle Olimpiadi di Tokyo non ha nemmeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Avevo sognato un compleanno con una medaglia olimpica al collo (nel sogno era ovviamente d’oro) e poco dopo una festa d’addio al tennis giocato su uno dei campi “di casa” (Basilea o Halle). Parlo di Rogerche compie 40. Fare glial tuo tennista preferito, che ha all’incirca la tua età, è un esercizio difficile. Non solo tifo per lui sin dai tempi in cui portava quel codone così distante dallo stile che lo ha contraddistinto nei quasi 20successivi, ma comprendo gli acciacchi, le sofferenze e i calcoli che la carta d’identità ti costringe a fare. Nella realtà alle Olimpiadi di Tokyo non ha nemmeno ...

WeAreTennisITA : Roger Federer non è solo un tennista, è un'idea di tennis. E questa non morirà di certo quando lui smetterà di gioc… - SkyTG24 : Tanti auguri a 'The Swiss Maestro', Roger #Federer, che oggi compie 40 anni ???? - Eurosport_IT : 40 anni oggi, tanti auguri Roger Federer! ???? Quale occasione migliore per gustarci i migliori colpi dello svizzero… - LaureLeMansFC : RT @RSIsport: Nel 1993, un giovanissimo Federer vinceva il torneo di Bellinzona ???? Auguri per i tuoi 40 anni Roger - toddy_s0 : RT @RSIsport: ?????? Oggi Roger Federer fa cifra tonda e compie 40 anni. Auguri King! #rsisport #rogerfederer #kingroger -