Fauci | ' Al fianco dei bambini solo con il vaccino'

Advertising

LUCAMARANTO : @senzasinistra @la_kuzzo @GrimaldiLines Vero. Lo dico da vaccinato: la tendenza a fare del vaccino la panacea contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fauci fianco

ilmessaggero.it

Con la variante Delta in continuo aumento nel Paese e la sua capacità di contagiare i più piccoli in apparenza più delle precedenti versioni del Sars - Cov2, pernon si possono fare passi falsi:...... come l'intrasmettibilità del virus da parte dei vaccinati, il tutto certificato da persone sicuramente non scettiche come Anthony. Aa questo grande problema ce n'è uno anche più grande,...Proteggere i bambini dal coronavirus. E come? Con il vaccino anti Covid. Lo dice l'immunologo americano Anthony Fauci. «Chiunque sia vicino ad ...di Michele Bruno – Arrivano anche le reazioni dei vari schieramenti politici sull’ennesima bocciatura dell’aumento Tari previsto dal Piano Economico Finanziario della Giunta De Luca, con dichiarazioni ...