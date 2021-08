Fariba Tehran | da giovanissima era uguale a Giulia | la somiglianza è scioccanre

Leggi su altranotizia

(Di domenica 8 agosto 2021) Il detto tale madre tale figlia sembra più che azzeccato. Chiunque provi a distinguere una foto dida giovane con una diSalemi oggi non ci riuscirà. Guardate e vi stupirete per lai-AltraNotizia La ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi è la madre diSalemi. Se vedeste una foto di lei da giovane non riuscireste a distinguerle in alcun modo.i, ecco com’era da giovaneè arrivata in Italia a 18 anni dopo essere ...