Farfalle di bronzo nella ritmica a squadre: l'Italia chiude l'Olimpiade con 40 medaglie | VIDEO (Di domenica 8 agosto 2021) Colpo di reni dell'Italia Team a Tokyo 2020, che nell'ultima giornata dei Giochi si aggiudica la quarantesima medaglia: è un bronzo e arriva dalla prova a squadre di ginnastica ritmica. Dopo i due esercizi nella performance finale, le "Farfalle" azzurre – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea – hanno chiuso con un punteggio di 87.700 punti. L'oro è andato alla Bulgaria con 92.100, l'argento alla rappresentativa russa con 90.400. Le azzurre erano quarte dopo la prima rotazione con la palla, dietro anche alla Bielorussia, ma si sono ...

