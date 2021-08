Far West multietnico a Roma: nigeriano rimprovera rom, loro lo riducono in fin di vita (Di domenica 8 agosto 2021) Roma, 8 ago — Un brutto episodio di degrado, violenza e fallito multiculturalismo — il solito copione, insomma — quello accaduto a Labaro (Roma) dove due rom hanno ridotto in fin di vita un immigrato nigeriano perché questi li aveva rimproverati, intimando loro di non sporcare il marciapiedi. Rom riducono nigeriano in fin di vita I fatti si sono svolti al parco Marta Russo, vicino a largo Quistello. La vittima è un 30enne noto agli abitanti della zona per la sua opera di pulizia dei marciapiedi: uno dei tanti extracomunitari di origine ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 agosto 2021), 8 ago — Un brutto episodio di degrado, violenza e fallito multiculturalismo — il solito copione, insomma — quello accaduto a Labaro () dove due rom hanno ridotto in fin diun immigratoperché questi li avevati, intimandodi non sporcare il marciapiedi. Romin fin diI fatti si sono svolti al parco Marta Russo, vicino a largo Quistello. La vittima è un 30enne noto agli abitanti della zona per la sua opera di pulizia dei marciapiedi: uno dei tanti extracomunitari di origine ...

