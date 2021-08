Far Cry 6: Nuovi dettagli sull’Open World (Di domenica 8 agosto 2021) Il lancio di Far Cry 6 si avvicina, tra pochi mesi potremo mettere le mani sul titolo, salvo imprevisti naturalmente, nell’attesa Ubisoft torna a parlare del titolo soffermandosi questa volta sull’Open World. Far Cry 6 avrà un open World vivo e dinamico Stando a quanto affermato da Ubisoft, Far Cry 6 proporrà per la prima volta un mondo di gioco vasto e dinamico, indipendente e che non ruoterà attorno al giocatore: Con Far Cry 6 volevamo realizzare un open World con elementi che funzionassero come entità a se stanti. Quando indosserete i panni di Dani Royas il mondo di gioco non ruoterà attorno a voi, sarete uno ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 8 agosto 2021) Il lancio di Far Cry 6 si avvicina, tra pochi mesi potremo mettere le mani sul titolo, salvo imprevisti naturalmente, nell’attesa Ubisoft torna a parlare del titolo soffermandosi questa volta. Far Cry 6 avrà un openvivo e dinamico Stando a quanto affermato da Ubisoft, Far Cry 6 proporrà per la prima volta un mondo di gioco vasto e dinamico, indipendente e che non ruoterà attorno al giocatore: Con Far Cry 6 volevamo realizzare un opencon elementi che funzionassero come entità a se stanti. Quando indosserete i panni di Dani Royas il mondo di gioco non ruoterà attorno a voi, sarete uno ...

Advertising

xeratdragons : Sessione di gioco di Far Cry 5 in corso su XeratDragons: via - xeratdragons : Sessione di gioco di Far Cry 5 in corso su XeratDragons: via - xeratdragons : Sessione di gioco di Far Cry 5 in corso su XeratDragons: via - xeratdragons : Sessione di gioco di Far Cry 5 in corso su XeratDragons: via - GamingToday4 : Far Cry 6, conosciamo meglio l’isola di Yara -