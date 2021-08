Fabrizio Curcio: "Col grande caldo attenzione massima per gli incendi" (Di domenica 8 agosto 2021) Il gran caldo in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gli incendi in tutto il paese e dunque è fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L’appello arriva dal capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: “Abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli incendi - dice - le temperature che ci attendono nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione” e per questo ”è fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 8 agosto 2021) Il granin arrivo sull’Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gliin tutto il paese e dunque è fondamentale tenere comportamenti corretti e segnalare immediatamente ogni piccolo focolaio. L’appello arriva dal capo della Protezione Civile: “Abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche sul fronte della lotta agli- dice - le temperature che ci attendono nei prossimi giorni ci impongono la” e per questo ”è fondamentale evitare ogni comportamento che possa generaree segnalare ...

Advertising

HuffPostItalia : Fabrizio Curcio: 'Col grande caldo attenzione massima per gli incendi' - rtl1025 : ?? Il gran #caldo in arrivo sull'Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gli #incendi in tutto il paese e dunqu… - Ossmeteobargone : RT @Montecitorio: #Maltempo in #Lombardia e #incendi in #Sardegna, in Commissione #Ambiente audizione di Fabrizio Curcio, Capo dipartimento… - FalcionelliFede : RT @Montecitorio: #Maltempo in #Lombardia e #incendi in #Sardegna, in Commissione #Ambiente audizione di Fabrizio Curcio, Capo dipartimento… - CMezzanego : RT @Montecitorio: #Maltempo in #Lombardia e #incendi in #Sardegna, in Commissione #Ambiente audizione di Fabrizio Curcio, Capo dipartimento… -