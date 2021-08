Esodo, domenica da bollino rosso: grande traffico verso località vacanze (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo un sabato di grandi spostamenti, con intensi volumi di traffico registrati per tutto il giorno sulla direttrice nord - sud, continua il grande Esodo delle vacanze in una domenica da bollino rosso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo un sabato di grandi spostamenti, con intensi volumi diregistrati per tutto il giorno sulla direttrice nord - sud, continua ildellein unada...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Esodo, domenica da bollino rosso: grande traffico verso località vacanze #esodo - MediasetTgcom24 : Esodo, domenica da bollino rosso: grande traffico verso località vacanze #esodo - jesuiscialis : Pensavo male quando immaginavo una domenica di esodo noiosa al lavoro. In centro non si riesce manco a camminare, n… - messina_oggi : Domenica calda e non solo dal punto di vista meteo. - messina_oggi : Domenica calda e non solo dal punto di vista meteo. Anche oggi, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo domenica Esodo, domenica da bollino rosso: grande traffico verso località vacanze Dopo un sabato di grandi spostamenti, con intensi volumi di traffico registrati per tutto il giorno sulla direttrice nord - sud, continua il grande esodo delle vacanze in una domenica da bollino rosso sulle strade. Traffico super su strade e autostrade in direzione delle località di villeggiatura viene segnalato da Viabilità Italia della polizia ...

Esodo, serpentone di oltre 2 km per la Sicilia Domenica di grandi spostamenti con l'esodo agostano che entra nel vivo. Anche oggi, i tempi di attesa per gli imbarchi verso la Sicilia si attestano oltre le tre ore e sull'A2 "Autostrada del ...

Esodo, domenica da bollino rosso: grande traffico verso località vacanze TGCOM Esodo, domenica da bollino rosso: grande traffico verso località vacanze Dopo un sabato di grandi spostamenti, con intensi volumi di traffico registrati per tutto il giorno sulla direttrice nord-sud, continua il grande esodo delle vacanze in una domenica da bollino rosso s ...

Sabato da bollino rosso in A4, oltre 3.500 transiti all'ora Traffico regolare, invece, a Latisana (-6% rispetto al 31 luglio), San Stino e Cessalto. Punte record di 3500 transiti all’ora sull’autostrada A4 con un incremento di passaggi alla barriera Lisert del ...

