"Eravamo una famiglia perfetta finché un giorno ricevo una telefonata". Chi era mio marito (Di domenica 8 agosto 2021) Mary Turner Thomson, 53enne di Edimburgo, aveva sposato William Allen Jordan pensando di aver trovato l'uomo della sua vita. I due si erano conosciuti online. Lui si era presentato a lei come 'agente della Cia' in servizio in Inghilterra, ma in realtà viveva una doppia vita fatta di frodi e altri reati, ed era un poligamo convinto. Tanto che poi il truffatore americano fu scoperto nel 2006: aveva un'altra moglie e tredici figli con altre sei donne. William Allen Jordan è stato gentile, attento e un padre meraviglioso per i loro due figli, ma anche un bugiardo seriale che ha avuto un'altra moglie per tutta la loro relazione di sei anni e nel 2014 è stato imprigionato per bigamia.

