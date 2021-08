“Eravamo una famiglia perfetta finché un giorno ricevo una telefonata”. Chi era mio marito (Di domenica 8 agosto 2021) Mary Turner Thomson, 53enne di Edimburgo, aveva sposato William Allen Jordan pensando di aver trovato l’uomo della sua vita. I due si erano conosciuti online. Lui si era presentato a lei come ‘agente della Cia’ in servizio in Inghilterra, ma in realtà viveva una doppia vita fatta di frodi e altri reati, ed era un poligamo convinto. Tanto che poi il truffatore americano fu scoperto nel 2006: aveva un’altra moglie e tredici figli con altre sei donne. William Allen Jordan è stato gentile, attento e un padre meraviglioso per i loro due figli, ma anche un bugiardo seriale che ha avuto un’altra moglie per tutta la loro relazione di sei anni e nel 2014 è stato imprigionato per bigamia. La ... Leggi su howtodofor (Di domenica 8 agosto 2021) Mary Turner Thomson, 53enne di Edimburgo, aveva sposato William Allen Jordan pensando di aver trovato l’uomo della sua vita. I due si erano conosciuti online. Lui si era presentato a lei come ‘agente della Cia’ in servizio in Inghilterra, ma in realtà viveva una doppia vita fatta di frodi e altri reati, ed era un poligamo convinto. Tanto che poi il truffatore americano fu scoperto nel 2006: aveva un’altra moglie e tredici figli con altre sei donne. William Allen Jordan è stato gentile, attento e un padre meraviglioso per i loro due figli, ma anche un bugiardo seriale che ha avuto un’altra moglie per tutta la loro relazione di sei anni e nel 2014 è stato imprigionato per bigamia. La ...

FrancescaLupo15 : RT @MarcoVall8: Tra poco saremo chiamati a fare una scelta che farà cambiare la nostra vita definitivamente. Qualunque sia la decisione, la… - LIXLINDOR : @sslvatorebllmy MA PERCHÉ UN TEMPO ERAVAMO TUTTI E TRE MILANISTI POI LORO SI SONO ALLEATI CON I NEMICI IO NON SONO UNA TRADITRICE - poveradisperata : C'eravamo organizzati in un modo e tu fai l'offeso perché non è venuto nessuno quando hai organizzato tu l'uscita.… - juventitudine : @arretium4 Mamma mia, a quante palle break eravamo arrivati? 10? Una sofferenza ?? - alemaddie : due mie amiche mi hanno fatto una sorpresa per il compleanno visto che non eravamo insieme quel giorno…un gesto sem… -