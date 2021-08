Emanuela Maccarani, il Guru della ginnastica ritmica: Italia sempre ai vertici, la medaglia olimpica è un’invenzione di cuore (Di domenica 8 agosto 2021) Nell’universo della ginnastica ritmica si parla di “Stile Maccarani”, un marchio d’autore e di eccellenza, sinonimo di qualità estetica e tecnica che contraddistingue in maniera indelebile gli esercizi. Nei quadri, pardon esercizi, studiati ad arte da questa figura emblematica c’è sempre un tocco caratterizzante e indistinguibile, paragonabile al graffio d’artista che rende unica un’opera d’arte. La mano di Emanuela Maccarani è palpabile e tangibile da 25 anni, è semplicemente il cuore pulsante dell’Italia: ha preso in mano il movimento ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Nell’universosi parla di “Stile”, un marchio d’autore e di eccellenza, sinonimo di qualità estetica e tecnica che contraddistingue in maniera indelebile gli esercizi. Nei quadri, pardon esercizi, studiati ad arte da questa figura emblematica c’èun tocco caratterizzante e indistinguibile, paragonabile al graffio d’artista che rende unica un’opera d’arte. La mano diè palpabile e tangibile da 25 anni, è semplicemente ilpulsante dell’: ha preso in mano il movimento ...

chetempochefa : Ce l’hanno fatta! Le #farfalle conquistano uno splendido bronzo nella #RhythmicGymnastics , è la 40^ medaglia per l… - giomalago : L'#ItaliaTeam vola alto, come le Farfalle. Splendido bronzo nell'All Around #RhythmicGymnastics e 40ª medaglia a… - LiaCapizzi : Eccallà. Le FARFALLE sul podio, sono di BRONZO. Il riconoscimento ad un gruppo che vive in ritiro perenne, a Desio… - rio16_addicted : RT @LiaCapizzi: Eccallà. Le FARFALLE sul podio, sono di BRONZO. Il riconoscimento ad un gruppo che vive in ritiro perenne, a Desio. Al lav… - rio16_addicted : RT @giomalago: L'#ItaliaTeam vola alto, come le Farfalle. Splendido bronzo nell'All Around #RhythmicGymnastics e 40ª medaglia a #Tokyo2020.… -