Ecco come cambia la personalità dopo le nozze

Le donne diventano meno nevrotiche ansiose e preoccupate, gli uomini si rivelano invece più coscienziosi. Questi alcuni cambiamenti della personalità che possono intervenire nei primi anni di matrimonio, secondo una ricerca dell'Università della Georgia, pubblicata sulla rivista Developmental Psychology.Lo studio ha considerato i punti chiave che compongono la personalità (apertura, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e stato nevrotico). Secondo gli studiosi, come un vero e proprio spartiacque nella vita, il matrimonio può modificare alcuni aspetti del nostro modo di essere e sono cinque i ...

