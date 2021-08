"È solo l'inizio". Giustizia, che brutta fine faranno Travaglio e M5s: la promessa di Giulia Bongiorno (Di domenica 8 agosto 2021) La senatrice Bongiorno è, sicilianamente parlando, assicutata; la qual cosa non significa che è a godersi il sole e il mare sulla spiaggia di Mondello ma che è oberata di impegni, presa tra la riforma Cartabia, appena licenziata dalla Camera, i referendum della Lega per cambiare la magistratura, le votazioni agostane del Parlamento e le difese dei processi che la aspettano a settembre. Già, perché chi pensa che bastino le novità introdotte dal Guardasigilli per guarire la Giustizia non ha capito niente. «Mi è capitato di essere fermata per strada da persone che esprimono soddisfazione per una riforma della Giustizia che definiscono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) La senatriceè, sicilianamente parlando, assicutata; la qual cosa non significa che è a godersi il sole e il mare sulla spiaggia di Mondello ma che è oberata di impegni, presa tra la riforma Cartabia, appena licenziata dalla Camera, i referendum della Lega per cambiare la magistratura, le votazioni agostane del Parlamento e le difese dei processi che la aspettano a settembre. Già, perché chi pensa che bastino le novità introdotte dal Guardasigilli per guarire lanon ha capito niente. «Mi è capitato di essere fermata per strada da persone che esprimono soddisfazione per una riforma dellache definiscono ...

