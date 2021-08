E il fair play finanziario? Così Lionel Messi al Psg ha ucciso il mercato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) Il calcio è della gente. Sì, come no. In un mondo in cui ormai il denaro fa da padrone, anche il calcio è divenuto un circolo di élite dove se hai i quattrini vivi, se non hai i quattrini crepi. Prendiamo due esempi lampanti di questi giorni: da una parte c'è l'Inter, fresca vincitrice dello scudetto in Italia dopo undici lunghi anni, e dall'altra il Paris Saint-Germain arrivato secondo in Ligue 1 ed eliminato in semifinale di Champions. I nerazzurri sono in pieno ridimensionamento, con la società costretta a vendere i pezzi pregiati e quindi, via Hakimi e via Lukaku. E chissà chi altri. Il Psg invece, nonostante i traguardi non siano stati raggiunti come da programma, mette su forse la ...