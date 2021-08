Dustin Hoffman, il celebre ‘no’ che ha dato inizio alla sua carriera (Di domenica 8 agosto 2021) “Il talento vale pressoché niente, mentre l’esperienza acquisita con l’umiltà e il duro lavoro è inestimabile.” Ma è quando si possiede l’insieme di queste caratteristiche che si è di fronte a un Artista, con la A maiuscola, come Dustin Hoffman. Annoverato tra i migliori attori della storia del cinema, ha prestato il volto a cult del calibro de Il laureato e Tootsie, alternandosi magistralmente tra comico e drammatico. Hoffman appartiene a quella generazione di interpreti, nella quale rientrano nomi del calibro di Robert De Niro, Robert Redford e Jack Nicholson, ritenuti come i maggiori rappresentanti della Seconda Età di Hollywood. È ... Leggi su velvetmag (Di domenica 8 agosto 2021) “Il talento vale pressoché niente, mentre l’esperienza acquisita con l’umiltà e il duro lavoro è inestimabile.” Ma è quando si possiede l’insieme di queste caratteristiche che si è di fronte a un Artista, con la A maiuscola, come. Annoverato tra i migliori attori della storia del cinema, ha prestato il volto a cult del calibro de Il laureato e Tootsie, alternandosi magistralmente tra comico e drammatico.appartiene a quella generazione di interpreti, nella quale rientrano nomi del calibro di Robert De Niro, Robert Redford e Jack Nicholson, ritenuti come i maggiori rappresentanti della Seconda Età di Hollywood. È ...

