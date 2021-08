Dramma durante la gita al Foro degli Occhialoni: guida alpina precipita nel vuoto, due escursionisti bloccati sul crinale (Di domenica 8 agosto 2021) GENGA - L' escursione al Foro degli Occhialoni, all'interno del Parco naturale della Gola della Rossa , si è trasformata in un Dramma per una coppia di turisti: sono rimasti bloccati sul crinale, ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 8 agosto 2021) GENGA - L' escursione al, all'interno del Parco naturale della Gola della Rossa , si è trasformata in unper una coppia di turisti: sono rimastisul, ...

Advertising

bvymelcve : 125. Dire 'che bello essere fan di Zayn non c'è mai dramma' non è vero, basta vedere cosa è successo oggi e il comm… - danielelozzi : Avrà altri periodi NO ma non c’è da farne un dramma, se prima dei 20 anni sei Top20 non hai nulla da dover dimostra… - meIcurly : @22CORAL1NE Se lei ha voglia di immaginarsi questa scena (dato che Harry, indipendentemente dalla ship, è stata una… - SEMPREFMILAN : RT @battitomilan7: @DiMarzio @LivornoCalcio Il dramma è del calcio italiano che sta cadendo a pezzi e nessuno fa nulla L'importante che i v… - LucaRubiconti : RT @battitomilan7: @DiMarzio @LivornoCalcio Il dramma è del calcio italiano che sta cadendo a pezzi e nessuno fa nulla L'importante che i v… -