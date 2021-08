Domenica 8 agosto, 48 nuovi contagi in Fvg (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.127 tamponi molecolari sono stati rilevati 45 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,1%. Sono inoltre 732 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,41%). Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone. . I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.013 a Udine, 672 ... Leggi su udine20 (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.127 tamponi molecolari sono stati rilevati 45con una percentuale di positività del 1,1%. Sono inoltre 732 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,41%). Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 50% deiriguarda persone al sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 23 persone. . I decessi complessivamente ammontano a 3.791, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.013 a Udine, 672 ...

