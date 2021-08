"Disinteresse per FdI, quei silenzi che mi hanno colpita": Giorgia Meloni, dito puntato contro Sergio Mattarella (Di domenica 8 agosto 2021) «Io non voglio un Presidente schierato con me, queste sono scelte che fa la sinistra. Io voglio un Presidente garante delle regole. Ho visto presidenti della Repubblica molto attenti quando le regole venivano violate a danno di alcuni e molto più distratti quando venivano violate a danno di altri. Voglio un Presidente graniticamente super partes, non solo nel rispetto della Costituzione ma anche nelle scelte di moral suasion». Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un passaggio dell'intervista pubblicata ieri dalla Stampa nella quale, tra gli altri temi affrontati, parla anche dell'elezione del futuro presidente della Repubblica. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) «Io non voglio un Presidente schierato con me, queste sono scelte che fa la sinistra. Io voglio un Presidente garante delle regole. Ho visto presidenti della Repubblica molto attenti quando le regole venivano violate a danno di alcuni e molto più distratti quando venivano violate a danno di altri. Voglio un Presidente graniticamente super partes, non solo nel rispetto della Costituzione ma anche nelle scelte di moral suasion». Così il presidente di Fratelli d'Italia,, in un passaggio dell'intervista pubblicata ieri dalla Stampa nella quale, tra gli altri temi affrontati, parla anche dell'elezione del futuro presidente della Repubblica. ...

Giorgia Meloni, dito puntato contro Sergio Mattarella: "Disinteresse per FdI, quei silenzi che mi hanno colpita"

