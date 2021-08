Denise Esposito | vita privata | biografia | lavoro | Instagram e curiosità sulla compagna di Gigi D’Alessio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 8 agosto 2021) Cosa sappiamo delladi? Lei è balzata agli onori delle cronache negli ultimi mesi, da quando cioè è diventata di pubblico dominio la sua storia d’amore con. Adesso poi, la liaison si arricchisce di un nuovo spunto per il gossip nostrano: la ragazza è in attesa di un figlio. Per il cantautore partenopeo, fresco di rottura con Anna Tatangelo, è il quinto. Ecco qualche informazione in piùgiovane donna che ha fatto (di nuovo) capitolare l’artista di Napoli. Chi è: ...