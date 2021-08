Delocalizzazioni “aggressive”, piano del governo: sanzioni fino al 2% per le imprese che “scappano” (Di domenica 8 agosto 2021) L'obiettivo della stretta, nel pieno rispetto della libertà d'impresa, è stabilire delle regole affinchè l'Italia non sia più per alcuni imprenditori stranieri solo un passaggio Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 8 agosto 2021) L'obiettivo della stretta, nel pieno rispetto della libertà d'impresa, è stabilire delle regole affinchè l'Italia non sia più per alcuni imprenditori stranieri solo un passaggio

Advertising

iltirreno : Allo studio del governo regole contro le delocalizzazioni selvagge. Non è escluso che si trovi il modo di applicarl… - F_DAltavilla : RT @LaStampa: Delocalizzazioni “aggressive”, piano del governo: sanzioni fino al 2% per le imprese che “scappano” - ZenatiDavide : Delocalizzazioni “aggressive”, piano del governo: sanzioni fino al 2% per le imprese che “scappano”: Delocalizzazio… - PeppeFar84 : RT @LaStampa: Delocalizzazioni “aggressive”, piano del governo: sanzioni fino al 2% per le imprese che “scappano” - LaStampa : Delocalizzazioni “aggressive”, piano del governo: sanzioni fino al 2% per le imprese che “scappano” -