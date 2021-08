Danza, è morto Micha van Hoecke, maestro di fama mondiale: il grande amore per l’Italia (Di domenica 8 agosto 2021) Il ballerino, coreografo e regista belga Micha van Hoecke, tra i protagonisti di fama mondiale del ‘teatro di Danza’, è morto questa sera all’età di 77 anni all’ospedale di Massa in seguito ad un tumore che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa. L’annuncio della scomparsa è stato dato all’Adnkronos dalla moglie, la ballerina giapponese Miki Matsuse. Il grande coreografo amava l’Italia e da oltre trent’anni aveva stabilito la sua residenza a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Micha van Hoecke, gli incarichi in ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 agosto 2021) Il ballerino, coreografo e regista belgavan, tra i protagonisti didel ‘teatro di’, èquesta sera all’età di 77 anni all’ospedale di Massa in seguito ad un tumore che gli era stato diagnosticato alcuni mesi fa. L’annuncio della scomparsa è stato dato all’Adnkronos dalla moglie, la ballerina giapponese Miki Matsuse. Ilcoreografo amavae da oltre trent’anni aveva stabilito la sua residenza a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno.van, gli incarichi in ...

Advertising

SecolodItalia1 : Danza, è morto Micha van Hoecke, maestro di fama mondiale: il grande amore per l’Italia - infoitcultura : E' morto Micha van Hoecke, coreografo e regista: la danza e l'Italia come passioni - infoitcultura : Danza, morto Micha van Hoecke Coreografo di fama mondiale - PaoloKlun : RT @Anna_Bandettini: E' morto Micha van Hoecke, coreografo e regista: la danza e l'Italia come passioni - TelevideoRai101 : Danza, morto grande maestro van Hoecke -