Dani Alves | “Nuova sfida per Messi e il Barca | escono dalla comfort zone”

(Di domenica 8 agosto 2021), fresco campione olimpico con la maglia del Brasile, ha avuto l’occasione di commentare la partenza di Leo, suo grande amico, dal Barcellona. “Ovviamente mi dispiace molto pere per il Barça. Non è un buon momento per nessuno“, ha esordito. “Penso che il Barça non sarà lo stesso perché il Barça conè una cosa e il Barça senza è un’altra. Ma il Barcellona continuerà ad essere il Barcellona econtinuerà ad essere. Ci sono stati altri grandi giocatori, anche loro sono cambiati. È una ...

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve, ha scritto questo messaggio adopo l'oro a Tokyo 2020. Le parole Attraverso il suo profilo Twitter, Gianluigi Buffon ha voluto dedicare questo messaggio a, che oggi ha aggiunto alla sua bacheca il 44esimo ...Sulle ali dell'entusiasmo si Verdeoro rientrano in campo con l'obiettivo di chiudere il match e con Richarlison al 52 sfiorano il doppio vantaggio. L'attaccante brasiliano colpisce da buona ...SFIDA - "Ovviamente mi dispiace molto per Messi e per il Barça. Non è un buon momento per nessuno", ha esordito Dani Alves. "Penso che il Barça non sarà lo stesso perché il Barça con Messi è una cosa ...L'attaccante dell'Everton ha lanciato un tweet provocatorio agli argentini dopo aver vinto la medaglia d'oro in ...