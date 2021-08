Dalla Francia: Messi stasera a Parigi, domani le visite mediche (Di domenica 8 agosto 2021) Lionel Messi ormai ad un passo dal Psg. Secondo indiscrezioni il numero 10 argentino sarà in Francia già questa sera RMC Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Lionel Messi. Salutato oggi il Barcellona con una conferenza stampa, il fuoriclasse argentino sarebbe pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il Psg, raggiungendo Parigi già questa sera con un volo privato. visite mediche previste nella mattinata di domani, prima di mettere nero su bianco l’accordo con i vice campioni di Francia, che continuano a far paura sul ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Lionelormai ad un passo dal Psg. Secondo indiscrezioni il numero 10 argentino sarà ingià questa sera RMC Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Lionel. Salutato oggi il Barcellona con una conferenza stampa, il fuoriclasse argentino sarebbe pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il Psg, raggiungendogià questa sera con un volo privato.previste nella mattinata di, prima di mettere nero su bianco l’accordo con i vice campioni di, che continuano a far paura sul ...

Advertising

KarlOne71 : Medaglia d'oro disciplina 'Testa di cazzo' è stata vinta dalla Francia. - _Piri_Reis_ : Un italien me demande d'où je suis : - Sono dalla Corsica. - Ha ? Si parla poco della Corsica in Italia. - Ha ? Me… - LilliRaffaela : RT @karmapolice94_: Mi dissocio moralmente da quello che sto per dire ma questo passaggio di testimone è bellissimo e i filmati dalla Franc… - lucimicia2 : RT @karmapolice94_: Mi dissocio moralmente da quello che sto per dire ma questo passaggio di testimone è bellissimo e i filmati dalla Franc… - Querolaphi : RT @karmapolice94_: Mi dissocio moralmente da quello che sto per dire ma questo passaggio di testimone è bellissimo e i filmati dalla Franc… -