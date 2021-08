Dal 23 agosto parte il bonus rottamazione tv (Di domenica 8 agosto 2021) Il decreto è stato firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti ed è stato regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale . Al suo interno contiene anche il modulo per richiedere l'incentivo da consegnare ... Leggi su radiogold (Di domenica 8 agosto 2021) Il decreto è stato firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti ed è stato regolarmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale . Al suo interno contiene anche il modulo per richiedere l'incentivo da consegnare ...

Advertising

pompeii_sites : Apre al pubblico dal 12 agosto il #Termopolio della Regio V, l’antica tavola calda di Pompei, portata in luce duran… - Tg1Rai : #Pompeii, sarà aperta al pubblico dal 12 agosto l'antica 'tavola calda', il Termopolio, rinvenuto di recente in un'… - tg2rai : Dal 12 agosto sarà possibile visitare a #Pompei un'altra meraviglia svelata dagli scavi: il termopolio della Regio… - libera_claudio : RT @comunetn: ?? Riaprono da lun 9/8 gli sportelli del servizio Edilizia privata riservati agli iscritti agli Ordini professionali presso gl… - LB19712 : RT @liliaragnar: Ultima new Sta per entrare in vigore il passaporto europeo Praticamente dal 12 Agosto il Green Pass non si potrà più chie… -