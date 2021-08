Da Gianna Nannini a Tina Turner | da Patti Smith a Nina Simone Lo star system musicale declinato al femminile da un grande fotografo in mostra fino al 31 agosto

Advertising

rtl1025 : ?? La staffetta azzurra vince l'oro nella 4x100 e allo stadio Olimpico di Tokyo risuonano le note di #NottiMagiche… - radiolisola : #NowPlaying: Gianna Nannini - Fotoromanza - radiofmfaleria : GIANNA NANNINI - BELLO E IMPOSSIBILE - GammaStereoRoma : GIANNA NANNINI - DIO E' MORTO - radiocalabriafm : GIANNA NANNINI - LONTANO DAGLI OCCHI -

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini

Un aperitivo tra amiche di lunga data: è quello andato in scena pochi giorni fa trae Mara Venier . Proprio la conduttrice ha fornito testimonianza diretta dell'incontro, al quale hanno preso parte il marito della Venier, Nicola Carraro , il figlio Paolo Capponi e il ...L'ospite d'onore della serata, invece, èche canta con tutti i concorrenti una delle sue canzoni più belle come 'Sei nell'anima'. Gigi D'Alessio e Denise Esposito/ "Tra loro è vero ...The Voice Senior torna la replica della quinta ed ultima puntata: Erminio Sinni vincitore e l'ospitata di Gianna Nannini a dare lustro alla serata ...Gianna Nannini: la cantante insieme alla figlia Penelope per un aperitivo insieme alla famiglia dell'amica Mara Venier. Un clima di estrema convivialità e..