Da Altrabenevento un esposto contro il finanziamento per completare il ‘Mamozio’ di piazza Duomo

(Di domenica 8 agosto 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota diche ha annunciato di aver presentato unilper il completamento del cosiddettodi. Di seguito il testo: “Dopo la recente nota propagandistica di Mastella che ha annunciato di aver risolto il problema del mamozio dinanzi al, soloha chiarito che in realtà l’amministrazione comunale ha ottenuto solo unministeriale di quasi 800 mila euro per ...

'L'Anac non ha bloccato nulla', dice il Sindaco, ha però archiviato l'dinon riconoscendo valide le sue ragioni. Ha invitato a rivalutare il pubblico interesse sulla base delle ...'Le cose non stanno come dice. L'Anac ha archiviato il suo, non ha riconosciuto valide le sue ragioni. Non ha bloccato nulla. Ha invitato a rivalutare il pubblico interesse sulla base delle modifiche chieste ...