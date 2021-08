Crosetti | la sopravvivenza quotidiana delle palestre e piscine del Sud Italia è diventata gloria olimpica

(Di domenica 8 agosto 2021) Le medaglie vinte dall’alle Olimpiadi ridisegnano la geografia dello sport. Gli atleti medagliati vengono da piccoli centri di provincia, scrive Mauriziosu Repubblica. Da tutta, ma con una predominanza per il Sud. “Soltanto quattro romani portano al collo una medaglia, cinque se vogliamo contare anche Abraham Conyedo che è nato a Santa Clara, Cuba, ma ora vive a Ostia. Tra le grandi città, la più medagliata è Napoli (4), mentre Catania sta sul podio insieme a Milano (3). La piemontese Verbania batte Torino 2-1. Soltanto una medaglia per Genova e Firenze. Le metropoli sono diventate provincia, e la provincia è ...

Advertising

napolista : Su Repubblica. La mappa delle medaglie, con atleti che vengono per lo più da piccoli centri, dimostra che l’Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Crosetti sopravvivenza

IlNapolista

... l'ho scritto mesi fa: lo vinciamo noi, ho una scorta di birre e brandy daall'... schiere di tifosi laserdotati infastidiranno Donnarumma dagli spalti e Maurizioverrà portato in ...... l'ho scritto mesi fa: lo vinciamo noi, ho una scorta di birre e brandy daall'... schiere di tifosi laserdotati infastidiranno Donnarumma dagli spalti e Maurizioverrà portato in ...Su Repubblica. La mappa delle medaglie, con atleti che vengono per lo più da piccoli centri, dimostra che l'Italia è provinciale ...